Дубль плюс пас Дэвида позволили «Лиллю» одолеть «Брест»

Давно не проигрывающий «Лилль» принимал участников Лиги чемпионов, «Брест» в 14-м туре национального Протокол игры

06 декабря. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".чемпионата Франции.

Уже на пятой минуте Жюльен ле Кардинал в своей штрафной дернул за футболку Бенжамина Андре - пенальти. Джонатан Дэвид с точки открыл счет, голкипер же прыгнул в другой угол. В конце первого тайма «Лилль» удвоил перевес в быстрой атаке, точку в которой поставил Хакон-Арнар Харальдссон.

Только возобновилась игра, и вернулась интрига - Людовик Ажорк перехватил мяч, разогнав контратаку, и сам ее завершил - 2:1. И все же Дэвид к голу с пенальти и ассисту добавил результативный выстрел с игры - 3:1.

«Лилль» настиг на втором месте «Марсель» с «Монако», соперник - 11-й.