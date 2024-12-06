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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль плюс пас Дэвида позволили «Лиллю» одолеть «Брест»

06 Декабря 2024 • 22:59 Комментировать
Лилль
3:1
Брест
окончен

Давно не проигрывающий «Лилль» принимал участников Лиги чемпионов, «Брест» в 14-м туре национального Протокол игры

 
Лилль3:1Брест
(1:0) Дэвид Джонатан7'  
(2:0) Харальдссон Хакон-Арнар44'  
  48'Ажорк Людовик (2:1)
(3:1) Дэвид Джонатан69'  
Шевалье ЛюкаМанди АиссаДиаките БафодеРибейро АлешандроГудмундссон Габриэль 90' (Исмаили Гонсалвес ( 90') Андре Бенжамин  80'Мукау Нгалайель 83' (Гомеш Андре ( 83') Жегрова Эдон 83' (Кабелла Реми ( 83') Харальдссон Хакон-Арнар 62' (Буадди Айюб ( 62') Фернандес-Пардо Матиас 62' (Сахрауи Осам ( 62') Дэвид Джонатан
Запасные: Фернандес РафаэльМанноне ВитоТуре УсманБайо Мохамед
Бизот МаркоЗогбе ЛюкШардонне БренданЛе Кардинал Жюльен  6'Айдара МассадиоКамара Махди 76' (Фернандес Эдимилсон ( 76') Маньетти УгоБальде Мама 46' (Дель Кастильо Ромен ( 46') Думбия Камори 76' (Салах Ибрагим ( 76') Перейра-Лаже Матиаш 65' (Сима Абдалла ( 65') Ажорк Людовик
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарКамблан АксельSaliou DiopН'Диайе Ньякат
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06 декабря. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".чемпионата Франции.

Уже на пятой минуте Жюльен ле Кардинал в своей штрафной дернул за футболку Бенжамина Андре - пенальти. Джонатан Дэвид с точки открыл счет, голкипер же прыгнул в другой угол. В конце первого тайма «Лилль» удвоил перевес в быстрой атаке, точку в которой поставил Хакон-Арнар Харальдссон.

Только возобновилась игра, и вернулась интрига - Людовик Ажорк перехватил мяч, разогнав контратаку, и сам ее завершил - 2:1. И все же Дэвид к голу с пенальти и ассисту добавил результативный выстрел с игры - 3:1.

«Лилль» настиг на втором месте «Марсель» с «Монако», соперник - 11-й.

 

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Хорошая ставка и прогноз на матч Лилль — Брест чемпионата Франции — 6 декабря 2024
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