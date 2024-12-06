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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч Лиги 1 против «Осера»

06 Декабря 2024 • 22:16 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
1 7.50 X 5.50 2 1.38
Через 0 ч. 14 мин.

В пятницу вечером «ПСЖ» проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Осера». Главный тренер парижской команды Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Ли Кан Ин, Баркола, Рамуш.

Стартовый свисток в матче Лиги 1 между «Осером» и «ПСЖ» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая второй «Марсель» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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