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Чемпионат Франции. Лига 1

Моуринью назвал причину, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов

06 Декабря 2024 • 16:41 Комментировать

Известный португальский тренер Жозе Моуринью затронул «ПСЖ», когда высказывался о еврокубковых турнирах. Стоит сказать, что парижский клуб до сих пор ни разу не выигрывал Лигу чемпионов, хотя вкладывает огромные деньги в состав и во всё остальное.

«В еврокубках мы сталкиваемся с более динамичными и сильными командами. В Турции игры другие. Почему «ПСЖ» до сих пор не добился успеха в Европе? Потому что они не могут подготовиться к тому, что их ждёт в Лиге чемпионов, играя в чемпионате Франции», - цитирует Моуринью Sporx.

Как известно, с лета Жозе Моуринью тренирует турецкий «Фенербахче».  

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Фенербахче Жозе Моуринью ПСЖ ещё теги
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