В «ПСЖ» растёт недовольство Доннаруммой

Руководство «ПСЖ» приостановило переговорный процесс с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о новом трудовом соглашении. Об этом информирует журналист Фабрис Хокинс.

Как отметил источник, во французском гранде недовольны игрой итальянца в нынешнем сезоне. Боссы считают, что уровень футбола Доннаруммы не соответствует его высокому окладу.

Джанлуиджи играет за парижскую команду с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний итальянец провел 12 поединков, в которых пропустил 14 мячей. В его активе всего два матча на ноль. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.