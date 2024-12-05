Тренер «ПСЖ» Энрике: Я не говорю плохие вещи о футболистах публично – только в раздевалке

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу слухов о проблемах внутри команды.

«Я в мире футбола больше 30 лет и не собираюсь тратить силы на то, что говорят вокруг клуба. Моя задача – представлять свой клуб. Вы вряд ли услышите, чтобы я публично говорил плохие вещи о футболисте. Если я делаю это в раздевалке, то только потому, что мне приходится это делать там. Но я не собираюсь вдаваться в домыслы по поводу слухов. На меня они почти не влияют.

О слухах по поводу проблем в раздевалке я узнал ещё до пресс-конференции, мне рассказал пресс-атташе. Это грустно, потому что это неправда», - сказал Энрике журналистам.