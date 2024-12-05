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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике оценил сезон «ПСЖ»

05 Декабря 2024 • 18:15 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
1 7.20 X 5.40 2 1.37
06.12 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил выступления команды в этом сезоне. Парижане, как известно, лидируют в Лиге 1, но располагаются лишь на 25-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.

«Для меня это остаётся очень хорошим сезоном. Да, мы допускали ошибки. Мы их анализировали. Я даже считаю положительными проблемы, с которыми мы столкнулись в Лиге чемпионов, потому что они не отражают качество команды. Нет ничего лучше страданий, если ты хочешь превзойти самого себя. В остальном я вижу позитив», - сказал Энрике на пресс-конференции.

В пятницу вечером «ПСЖ» в чемпионате Франции сыграет против «Осера».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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