Луис Энрике оценил сезон «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил выступления команды в этом сезоне. Парижане, как известно, лидируют в Лиге 1, но располагаются лишь на 25-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.

«Для меня это остаётся очень хорошим сезоном. Да, мы допускали ошибки. Мы их анализировали. Я даже считаю положительными проблемы, с которыми мы столкнулись в Лиге чемпионов, потому что они не отражают качество команды. Нет ничего лучше страданий, если ты хочешь превзойти самого себя. В остальном я вижу позитив», - сказал Энрике на пресс-конференции.

В пятницу вечером «ПСЖ» в чемпионате Франции сыграет против «Осера».