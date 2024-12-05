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Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о трансферах

05 Декабря 2024 • 18:10 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
1 7.20 X 5.40 2 1.37
06.12 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, есть ли у клуба необходимость выходить на трансферный рынок зимой.

«Я часто говорил вам, что мы всегда открыты для улучшения состава. Но если мы не уверены, что состав будет улучшен, то такой трансфер мы делать не будем.

Как быть игрокам, которые получают мало времени? Зимнее трансферное окно сложное – и на вход, и на выход. Все случаи должны быть проанализированы. Но я надеюсь, что те, кто играет меньше, изменят свою ситуацию. Если они убедят меня на тренировках, то будут играть больше», - сказал Энрике журналистам.

В пятницу, 6 декабря, «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги 1 против «Осера».

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