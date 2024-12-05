Луис Энрике отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на информацию из прессы о том, что в раздевалке команды существует напряжение.

«Это любопытно. Раздевалка великолепна – как в человеческом плане, так и в плане уровня профессионализма. Я всегда хвалил команду. Я не буду комментировать слухи или ложь, которые имеют место быть. Я не собираюсь вовлекаться в эту игру. В команде всё отлично», - сказал Энрике журналистам.

В пятницу, 6 декабря, команда Луиса Энрике проведёт гостевой матч чемпионата Франции против «Осера». На текущий момент парижане лидируют в Лиге 1, опережая второй «Марсель» на семь зачётных баллов.