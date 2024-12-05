Осимхен может перейти в европейский гранд

Нигерийский центрфорвард Виктор Осимхен, ныне играющий за стамбульский «Галатасарай», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Франции.

По сообщениям журналистов RMC Sport, в услугах нападающего заинтересован «ПСЖ». Парижане рассматривают Осимхена на место Рандаля Коло-Муани, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Арендный договор Виктора с турецким грандом истекает в конце июня следующего года. Полноценный контракт игрока принадлежит «Наполи». Трансферная стоимость нигерийского голеадора оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Турции Осимхен провел восемь матчей, забил шесть мячей и отдал три ассиста.