​Анелька: «Вы критиковали звёзд «ПСЖ», но без них клуб никому не интересен»

Бывшая звезда французского футбола Николя Анелька считает, что «ПСЖ» многое потерял после ухода таких игроков, как Лионель Месси и Неймар. Изрядную долю вины за это Анелька возложил на французскую прессу, которая без устали перемывала аргентинцу и бразильцу косточки, но когда они ушли, обнаружила, что клуб стал куда менее привлекательным с точки зрения интереса и престижа:

- Вы, журналисты критиковали звёзд «ПСЖ». Ну и вот, сейчас их нет, и никому не интересны телевизионные права на трансляцию матчей «ПСЖ». Доминирование в Лиге 1 всем надоело, а в Лиге чемпионов всё плохо, - цитирует слова Анелька derbyderbyderby.it.