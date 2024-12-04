«ПСЖ» выбыл из борьбы за Дьёкереша – известна причина

«Пари Сен-Жермен» не будет бороться за подписание нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Интерес к 26-летнему футболисту приписывается почти всем ведущим европейским клубам, включая «ПСЖ». По сообщениям Footmercato, парижане решили не участвовать в гонке за шведом. Несмотря на бомбардирские подвиги форварда, главный тренер гранда Лиги 1 Луис Энрике считает, что игрок не подходит его команде.

Виктор Дьёкереш отметился 24 забитыми голами и четырьмя результативными передачами в 21 матче за «Спортинг» в текущем сезоне. Стоимость звезды лиссабонцев оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.