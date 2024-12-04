Луис Энрике удивил игроков «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике провёл разъяснительную беседу с игроками.

В последнее время в СМИ ведутся разговоры о проблемах рулевого парижан во взаимоотношениях с некоторыми звёздными футболистами команды, включая Усмана Дембеле. По данным журналиста Фабриса Хокинса, на недавней тренировке Энрике провёл разговор с командой с целью разрядить обстановку. Он призвал игроков расслабиться и выразил готовность пойти на компромисс ради общей цели. Коллектив был приятно удивлён таким подходом испанца, прежде строго отстаивающего свои идеи.

Известно также, что на прошлой неделе Луис Энрике побеседовал с руководством клуба. Боссы «ПСЖ» полностью поддерживают наставника.