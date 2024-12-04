Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен дать шанс на поле третьему вратарю парижского топ-клуба Арнау Тенасу. Не совсем приятной новостью для Джанлуиджи Доннаруммы и Матвея Сафонова делится Le Parisien.

По информации источника, мы с большой долей вероятности увидим 23-летнего испанского голкипера в одном из следующих матчей «ПСЖ». Энрике настаивает на жёсткой конкуренции во вратарской линии своей команды, а также на отсутствии иерархии между вратарями.

Напомним, что пока в сезоне большинство матчей в воротах «ПСЖ» провёл Доннарумма. В нескольких матчах его подменил Сафонов.