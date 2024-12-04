Дом Лавесси ограбили

Аргентинского экс-футболиста Эсекьеля Лавесси после завершения карьеры преследует злой рок - он угодил в больницу после нападения в конце прошлого года, а сейчас другая грустная новость - ограблен его дом во Франции. Пропало много ценных вещей, сообщает derbyderbyderby.it. При этом работали профессионалы - как сообщает полиция, явных улик оставлено не было. Открыто уголовное дело, но перспективы его достаточно туманны.

Напомним, что в прошлом Лавесси выступал за такие клубы, как итальянский «Наполи» и французский «ПСЖ», именно в бытность его игроком он обзавёлся домом во Франции и регулярно бывает там. Закончил карьеру Лавесси в 2019 году.