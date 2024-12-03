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Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпион мира в составе сборной Франции близок к завершению карьеры слухи

03 Декабря 2024 • 22:43 Комментировать

Бывший защитник сборной Франции Самуэль Юмтити близок к тому, чтобы официально завершить игровую карьеру в 31 год.

По информации Diario SPORT, до сих пор нет новостей по поводу того, когда футболист после операции на колене сможет вернуться на футбольное поле. Также нет гарантий по поводу того, что Юмтити вообще вернётся в большой футбол.

Принадлежат права на игрока «Лиллю», его контракт с «бульдогами» рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока всего в 2,5 млн евро.

Юмтити – воспитанник клубной академии «Лиона», на протяжении карьеры он также играл за «Барселону» и «Лечче», имеет в активе 31 матч за сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Самуэль Юмтити
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