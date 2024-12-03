Президент «ПСЖ» назвал лучшего тренера в мире

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высоко оценил уровень главного тренера команды Луиса Энрике. По мнению аль-Хелаифи, Энрике является лучшим в мире в своей профессии.

«По-моему мнению, сейчас у нас лучший тренер в мире. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте. Ходит много слухов о футболистах, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастном 22,5 года. Мы строим команду на будущее с нашим потрясающим тренером. У нас есть долгосрочный план», - сказал аль-Хелаифи в интервью немецкому Sky.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в пятницу, 6 декабря, - против «Осера».