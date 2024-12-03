Сёмин — о Головине: «Он превосходит в мастерстве большинство игроков Лиги 1»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — футболист с отличным пониманием игры. Он превосходит в мастерстве большинство игроков Лиги 1», — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Головин появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.