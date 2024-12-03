Сторожук: «Игра Доннаруммы способствует тому, чтобы Сафонов был первым номером в «ПСЖ»

Экс-рулевой «Краснодара» Александр Сторожук поделился комментарием о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

Специалист признался, что пристально следит за игрой Матвея во Франции.

— Игра Доннаруммы способствует тому, чтобы Сафонов был первым номером в «ПСЖ». Он этого достоин, — заявил Сторожук Metaratings.

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Трансфер 25-летнего россиянина обошелся парижанам в 20 миллионов евро.

В футболке французского гранда Сафонов провел шесть матчей с учетом всех турниров, пропустил три гола и трижды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.