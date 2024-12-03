Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» продлит контракт с Витиньей

03 Декабря 2024 • 12:00 Комментировать

Опорный полузащитник «ПСЖ» Витинья заключит новое соглашение с французским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны плодотворно провели переговоры и достигли договорённости. Новый контракт полузащитника с клубом из Парижа будет рассчитан до июня 2029-го, соглашение предусматривает и повышение зарплаты футболиста.

24-летний Витинья сыграл 15 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Стоит отметить, что действующее соглашение хавбека действует ещё два с половиной года. Португальский полузащитник перешёл в «ПСЖ» из «Порту» в 2022-м году, сумма трансфера составила 41,5 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Витинья
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Бензема догнал Роналду по количеству голов Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ «Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
12:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продлит контракт с Витиньей
08:09 · Испания. Ла Лига
Агент: «Неймар так любит Месси, что не захотел с ним конкурировать»
06:47 · Франция. Лига 1
Стало известно, кто из звёзд «ПСЖ» выступает против Энрике и его идей
04:46 · Франция. Лига 1
​Гакпе завершил карьеру и занялся выпуском одежды
04:20 · Франция. Лига 1
​«Гавр» запретил посещать стадион... 6-летнему ребёнку
03:16 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение по Луису Энрике
00:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Реал» претендуют на дорогостоящего экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
02 Декабря
19:11 · Англия. Премьер-лига
Салах мог пойти на хитрость – переговоров с «ПСЖ» нет
16:54 · Испания. Ла Лига
Мбаппе подал жалобу – он жаждет получить 55 млн евро 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Салах может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб – переговоры уже идут 1
14:18 · Франция. Лига 1
Игрока «Лиона» ограбили после матча – его подкараулили около дома
13:52 · Франция. Лига 1
Головин прокомментировал поражение «Монако»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может перейти в клуб АПЛ, играющий в Лиге чемпионов 1
07:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приостановил переговоры по контракту с важным игроком слухи
00:48 · Франция. Лига 1
Головин забил «Марселю», но его «Монако» проиграл
00:18 · Англия. Премьер-лига
Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль» 1 слухи
01 Декабря
23:44 · Франция. Лига 1
Игрокам «ПСЖ» не нравится футбол Луиса Энрике
22:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:01 · Франция. Лига 1
«Тулуза», «Анже» и «Лион» отпраздновали победы
19:05 · Франция. Лига 1
«Лилль» упустил победу над «Монпелье»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Салах может сменить «Ливерпуль» на другой суперклуб
05:19 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» назревает конфликт: Дембеле и Энрике недовольны друг другом
01:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сделал больше 1000 передач и владел мячом 84% времени, но не смог победить
00:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» умудрился не обыграть «Нант»
30 Ноября
23:37 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Челси» могут обменяться звёздными игроками 1 слухи
Все новости