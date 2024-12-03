«ПСЖ» продлит контракт с Витиньей

Опорный полузащитник «ПСЖ» Витинья заключит новое соглашение с французским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны плодотворно провели переговоры и достигли договорённости. Новый контракт полузащитника с клубом из Парижа будет рассчитан до июня 2029-го, соглашение предусматривает и повышение зарплаты футболиста.

24-летний Витинья сыграл 15 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами. Стоит отметить, что действующее соглашение хавбека действует ещё два с половиной года. Португальский полузащитник перешёл в «ПСЖ» из «Порту» в 2022-м году, сумма трансфера составила 41,5 миллионов евро.