Стало известно, кто из звёзд «ПСЖ» выступает против Энрике и его идей

Работа главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике нравится не всем игрокам.

Как уже сообщалось, против испанца настроился Усман Дембеле – он до сих пор не простил рулевому исключение из состава в октябрьском матче Лиги чемпионов против «Арсенала». По информации журналиста Лоика Танзи, наставника также не поддерживают защитник Преснель Кимпембе и нападающий Рандаль Коло-Муани. Все трое разочарованы методами работы Энрике.

Впрочем, несмотря на различные слухи, специалист всё ещё пользуется доверием остальных игроков. У подавляющей части коллектива сохраняются хорошие отношения с тренером.