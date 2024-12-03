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​Гакпе завершил карьеру и занялся выпуском одежды

03 Декабря 2024 • 04:46 Комментировать

Бывший футболист сборной Того и целого ряда французских клубов в том числе и «Монако», Серж Гакпе, объявил о завершении своей игровой карьеры. Это случилось в возрасте 37 лет. Уже известно, чем будет заниматься в ближайшем будущем экс-футболист. Речь идёт о выпуске линейки одежды:

- Я хочу поблагодарить всех, с кем имел дело на протяжении карьеры. Футбол стал для меня много большим, чем просто работа. Особая благодарность моей семье и моим друзьям, они всегда были рядом. Вы - моя сила. Сегодня я переворачиваю страницу - я выпустил свою линейку одежды, Unfolloworld, - написал экс-футболист.


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Евро-Футбол.Ру,
Серж Гакпе
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