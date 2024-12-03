​«Гавр» запретил посещать стадион... 6-летнему ребёнку

Десятого ноября французский «Гавр» принимал дома «Реймс» и одержал победу с крупным счетом - 3:0. Во время игры, однако, случился курьезный инцидент. Кто-то начал забрасывать поле бумажными стаканчиками, а также другими незначительными предметами, которые перелетали через рекламные щиты и оказывались на газоне.

Никто не пострадал, однако руководство клуба взялось всерьёз за этот инцидент, в результате чего выяснилось, что хулиганом оказался шестилетний ребёнок. Несмотря на комичность этой ситуации, руководство клуба приняло определённые меры, временно запретив малолетнему поклоннику клуба посещать матчи. Бан продлится до середины января.

Сейчас «Гавр» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице французского чемпионата.