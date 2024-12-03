В «ПСЖ» приняли решение по Луису Энрике

Работе Луиса Энрике в «Пари Сен-Жермен» ничего не угрожает.

Согласно информации, которая получила распространение во французских СМИ в последние дни, испанский тренер «теряет раздевалку» в «ПСЖ» – многие игроки недовольны методами наставника. По сообщениям журналиста Лоика Танзи, руководство парижского гранда полностью поддерживает Энрике. В клубе не хотят повторять прежних ошибок, о тренерской перестановке не может быть речи. Более того, боссы «ПСЖ» намерены усилить состав в январское трансферное окно по запросам рулевого.

Луис Энрике занял свой пост летом 2023 года. После 13 туров Лиги 1 команда лидирует в турнирной таблице, опережая «Марсель» и «Монако» на семь очков.