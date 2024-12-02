Игрока «Лиона» ограбили после матча – его подкараулили около дома

В воскресенье «Лион» на своём поле обыграл «Ниццу» с крупным счётом 4:1. Нападающий Жорж Микаутадзе по ходу второго тайма вышел на замену и провёл на поле около 20 минут. Вскоре после игры грузинский футболист попал в неприятную историю. Как сообщает Actu Lyon, по возвращению домой Микаутадзе подкараулили грабители. Они напали на футболиста на парковке около дома и угрожали оружием.

Судя по всему, Микаутадзе пришлось пустить грабителей в дом. Они забрали часы и ещё кое-какие предметы роскоши. Сумма ущерба оценивается в 150-200 тысяч евро. Полиция начала расследование и ищет преступников.