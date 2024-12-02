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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин прокомментировал поражение «Монако»

02 Декабря 2024 • 13:52 Комментировать

Российский хавбек «Монако» Александр Головин в разговоре с журналистами высказался о проигрыше «Марселю» в поединке 13-го тура чемпионата Франции. Монегаски уступили со счетом 1:2.

«Мы ни в чем не уступили и наиграли минимум на ничью. Что касается моего гола, то получилось наказать соперника за грубую ошибку. Это поражение сделает нас только сильнее, все будет хорошо», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 13 проведенных матчей «Монако» набрало 26 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В текущем розыгрыше Лиги 1 Александр провел десять поединков, записав на свой счет два забитых мяча.

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