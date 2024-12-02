Головин прокомментировал поражение «Монако»

«Мы ни в чем не уступили и наиграли минимум на ничью. Что касается моего гола, то получилось наказать соперника за грубую ошибку. Это поражение сделает нас только сильнее, все будет хорошо», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».