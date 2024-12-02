Брэдли Баркола и «Пари Сен-Жермен» приостановили переговоры по новому контракту.

Вингер впечатляюще начал сезон и стал ключевой фигурой в команде Луиса Энрике. Клуб был готов наградить француза новым трудовым договором, однако теперь обсуждения пришлось заморозить. По сведениям журналиста Санти Ауны, дело в том, что Баркола недоволен требованиями испанского рулевого – напряжение между ними продолжает расти.

Подобные проблемы наблюдаются и во взаимоотношениях Энрике со многими другими футболистами, включая Усмана Дембеле. Согласно распространённой информации, игроков не устраивает тактический подход наставника.