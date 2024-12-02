Головин забил «Марселю», но его «Монако» проиграл

В центральном матче 13-го тура Лиги 1 «Марсель» принимал «Монако». Команды создали не так много моментов, но остроты было все же предостаточно.

Фоларин Балогун справа ворвался в штрафную хозяев, оттеснил корпусом защитника и отдал передачу к одиннадцатиметровой отметке, откуда Элисс Бен-Сегир пробил в створ, но вратарь с этой попыткой справился. На 41-й минуте Денис Закария по центру продвинулся вперёд и отдал пас в левую часть штрафной, откуда Александр Головин пробил по воротам, мяч зацепил ногу защитника и влетел в ближний угол - 0:1.

Во втором тайме с углового Бен-Сегир выполнил классный кросс к дальней штанге на Вилфреда Синго, который не сумел переправить мяч в пустой угол. 53-я минута: Улиссес Гарсия с левого фланга навесил к ближней штанге, а там неудачно сыграл защитник, сбросивший мяч на Нила Мопе, форвард «Марселя» быстро сориентировался и переправил игровой снаряд в центр вратарской Луису Энрике, который поразил пустые ворота - 1:1. Кассум Уаттара с левого фланга прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Такуми Минамино, а тот мяч получил, сместился к левому углу вратарской и пробил рядом с ближней штангой. На 89-й минуте пенальти за игру рукой у гостей - с одиннадцатиметровой отметки Мэйсон Гринвуд пробил в левый нижний угол, а вратарь отправился в противоположную сторону - 2:1.

Соперники в итоге делят второе место с отставанием в семь очков от «ПСЖ».