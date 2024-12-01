Игрокам «ПСЖ» не нравится футбол Луиса Энрике

В «Пари Сен-Жермен» не слишком довольны тактическими установками главного тренера Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что претензии к игровому плану испанца есть у Усмана Дембеле. По данным журналиста Марка Мешенуа, аналогичного мнения придерживаются и многие другие футболисты, причём недовольство продолжает расти. В команде считают футбол Энрике слишком предсказуемым, ограничивающим свободу действий и чересчур заточенным на владение мячом.

«Текущую атмосферу в раздевалке нельзя назвать мрачной, но есть некоторое разочарование», – приводятся слова источника, близкого к игрокам «ПСЖ».