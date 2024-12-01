«Тулуза», «Анже» и «Лион» отпраздновали победы

В 13-м туре чемпионата Франции «Тулуза» зажала «Осер» на его половине поля и добилась победы со счётом 2:0. В конце первого тайма отличились Джошуа Кинг с игры и Венсан Сьерро с пенальти.

«Гавр» с Далером Кузяевым в старте (провел на поле ровно час) ничего не смог поделать с атакой «Анже» - 0:1. Химад Абделли забил мяч на 63-й минуте.

«Лион» и «Ницца» сыграли в веселый результативный футбол - 4:1. Хет-трик в активе Александра Ляказетта, по голу забили Софьян Диоп и Жордан Верету.