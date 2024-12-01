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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза», «Анже» и «Лион» отпраздновали победы

01 Декабря 2024 • 21:01 Комментировать
Тулуза
2:0
Осер
окончен

В 13-м туре чемпионата Франции «Тулуза» зажала «Осер» на его половине поля и добилась победы со счётом 2:0. В конце первого тайма отличились Джошуа Кинг с игры и Венсан Сьерро с пенальти.

«Гавр» с Далером Кузяевым в старте (провел на поле ровно час) ничего не смог поделать с атакой «Анже» - 0:1. Химад Абделли забил мяч на 63-й минуте.

«Лион» и «Ницца» сыграли в веселый результативный футбол - 4:1. Хет-трик в активе Александра Ляказетта, по голу забили Софьян Диоп и Жордан Верету.

Протокол игры  
Тулуза2:0Осер
(1:0) Кинг Джошуа32'  
(2:0) Сьерро Венсан39'  
Ресте Гийом 71' (Домингес Алекс ( 71') Сидибе ДжибрильКрессвел ЧарлиМаккензи МаркДоннум Арон 86' (Каманзи Уоррен ( 86') Кассерес Кристиан 85' (Шмидт Никлас ( 85') Сьерро ВенсанСуасо ГабриэльАбухляль Закария 86' (Бабика Шави ( 86') Кинг Джошуа 81' (Магри Франк ( 81') Гбоо Янн
Запасные: Umit AkdagГенро ДенисЗайц МихаМессали Рафик
Леон ДонованДиоманде Синали 46' (Жоли Поль ( 46') Жубал МендесАкпа КлеманХувер Ки-Джана 46' (Онаиву Адо ( 46') Менса ГидеонОвусу ЭлишаРавелсон Райан 64' (Бейр Телониус ( 64') Перрен ГаэтанТраоре Хамед 79' (Айе Флориан ( 79') Синайоко Лассин 64' (Дануа Кевин ( 64')
Запасные: Диуссе АссанДе Перчин ТеоОшо ГэбриэлМадди Эрос
01 декабря. Стадион "Мунисипал".
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Протокол игры 
Гавр0:1Анже
  63' Абделли Химад (0:1)
Десма Артур  Пембеле Тимоте  Юте-Кинкуэ Этьенн   90'  Льорис Готье  Касимир Хосуэ   77' (Джуджу Антуан (   77' Кузяев Далер   61' (Кехта Ясин (   61'   86' Туре Абдулайе  Опери Кристофер  Сабби Эммануэль   61' (Нгура Стив (   61' Айю Андре  Сумаре Исса
Запасные: Н'диайе Рассул  Грандсир Самуэль  Горжелен Матьё  Него Лоик  Зуауи Янис  Сальмье Йоанн
Фофана Яхья  Аркус Карлан  Бамба Абдулайе  Лефор Жордан  Анин Флоран   90' (Леполь Эстебан (   90' Белькебла Арис  Аолу Жан-Эде  Аллевина Джим   90' (Экоми Жак (   90' Абделли Химад   90' (Рао-Лисоа Лилиан (   90' Эль-Мелали Фарид   80' (Белкдим Яссин (   80' Бамба Дьенг   71' (Ньяне Ибраима (   71')
Запасные: Ульд Халед Зинедин  Лопи Жозеф  Капель Пьеррик  Зинга Мелвин
 01 декабря. Стадион "Осеан" (Гавр).
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Протокол игры 
Лион4:1Ницца
(1:0) Ляказетт Александр 4'  
  22' Диоп Софьян (1:1)
(2:1) Ляказетт Александр 41'  
(3:1) Верету Жордан 43'  
(4:1) Ляказетт Александр 69'  
Перри Лукас  Мата Клинтон  Чалета-Цар Дуе   71' (Микаутадзе Жорж (   71' Ньякат Мусса  Тальяфико Николас   90'  Верету Жордан  Матич Неманья  Толиссо Корентен   83' (Какере Максанс (   83' Бенрахма Саид   46' (Шерки Райан (   46' Ляказетт Александр   71' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   71' Фофана Малик   77' (Нуама Эрнест (   77')
Запасные: Тессманн Таннер  Абнер  Омари Вармед  Дескамп Реми
Булка Марцин  Лоше Том   90'  Бомбито Мойзе  Абдель Монем Мохамед  Нанджу Йаэль   73' (Лаборд Гаэтан (   73' Будауи Хишем   54'   83' (Камара Иссиага (   83' Росарио Пабло  Н'Домбеле Тангай   73' (Думбуя Амиду (   73' Шо Мохамед-Али   45' (Буанани Бадредин (   45' Гессан Эванн  Диоп Софьян   84' (Илие Рареш (   84')
Запасные: Сальи Ильесс  Мукоко Юссуфа  Дюпе Максим  Монтейро Лоренцо
 01 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
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Рискованная ставка и прогноз на матч Тулуза — Осер чемпионата Франции — 1 декабря 2024
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