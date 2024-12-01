«Тулуза», «Анже» и «Лион» отпраздновали победы

В 13-м туре чемпионата Франции «Тулуза» зажала «Осер» на его половине поля и добилась победы со счётом 2:0. В конце первого тайма отличились Джошуа Кинг с игры и Венсан Сьерро с пенальти.
«Гавр» с Далером Кузяевым в старте (провел на поле ровно час) ничего не смог поделать с атакой «Анже» - 0:1. Химад Абделли забил мяч на 63-й минуте.
«Лион» и «Ницца» сыграли в веселый результативный футбол - 4:1. Хет-трик в активе Александра Ляказетта, по голу забили Софьян Диоп и Жордан Верету.
Протокол игры
|(1:0) Кинг Джошуа32'
|(2:0) Сьерро Венсан39'
Ресте Гийом71' (Домингес Алекс (71') •Сидибе Джибриль•Крессвел Чарли•Маккензи Марк•Доннум Арон86' (Каманзи Уоррен (86') •Кассерес Кристиан85' (Шмидт Никлас (85') •Сьерро Венсан•Суасо Габриэль•Абухляль Закария86' (Бабика Шави (86') •Кинг Джошуа81' (Магри Франк (81') •Гбоо Янн
Запасные: Umit Akdag•Генро Денис•Зайц Миха•Мессали Рафик
Леон Донован•Диоманде Синали46' (Жоли Поль (46') •Жубал Мендес•Акпа Клеман•Хувер Ки-Джана46' (Онаиву Адо (46') •Менса Гидеон•Овусу Элиша•Равелсон Райан64' (Бейр Телониус (64') •Перрен Гаэтан•Траоре Хамед79' (Айе Флориан (79') •Синайоко Лассин64' (Дануа Кевин (64')
Запасные: Диуссе Ассан•Де Перчин Тео•Ошо Гэбриэл•Мадди Эрос
01 декабря. Стадион "Мунисипал".
Протокол игры
|63' Абделли Химад (0:1)
Десма Артур • Пембеле Тимоте • Юте-Кинкуэ Этьенн • 90'Льорис Готье • Касимир Хосуэ 77' ( Джуджу Антуан ( 77') • Кузяев Далер 61' ( Кехта Ясин ( 61' ) • 86'Туре Абдулайе • Опери Кристофер • Сабби Эммануэль 61' ( Нгура Стив ( 61') • Айю Андре • Сумаре Исса
Запасные: Н'диайе Рассул • Грандсир Самуэль • Горжелен Матьё • Него Лоик • Зуауи Янис • Сальмье Йоанн
Фофана Яхья • Аркус Карлан • Бамба Абдулайе • Лефор Жордан • Анин Флоран 90' ( Леполь Эстебан ( 90') • Белькебла Арис • Аолу Жан-Эде • Аллевина Джим 90' ( Экоми Жак ( 90') • Абделли Химад 90' ( Рао-Лисоа Лилиан ( 90') • Эль-Мелали Фарид 80' ( Белкдим Яссин ( 80') • Бамба Дьенг 71' ( Ньяне Ибраима ( 71')
Запасные: Ульд Халед Зинедин • Лопи Жозеф • Капель Пьеррик • Зинга Мелвин
01 декабря. Стадион "Осеан" (Гавр).
Протокол игры
|(1:0) Ляказетт Александр 4'
|22' Диоп Софьян (1:1)
|(2:1) Ляказетт Александр 41'
|(3:1) Верету Жордан 43'
|(4:1) Ляказетт Александр 69'
Перри Лукас • Мата Клинтон • Чалета-Цар Дуе 71' ( Микаутадзе Жорж ( 71') • Ньякат Мусса • Тальяфико Николас • 90'Верету Жордан • Матич Неманья • Толиссо Корентен 83' ( Какере Максанс ( 83') • Бенрахма Саид 46' ( Шерки Райан ( 46') • Ляказетт Александр 71' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 71') • Фофана Малик 77' ( Нуама Эрнест ( 77')
Запасные: Тессманн Таннер • Абнер • Омари Вармед • Дескамп Реми
Булка Марцин • Лоше Том • 90'Бомбито Мойзе • Абдель Монем Мохамед • Нанджу Йаэль 73' ( Лаборд Гаэтан ( 73') • Будауи Хишем 54' 83' ( Камара Иссиага ( 83') • Росарио Пабло • Н'Домбеле Тангай 73' ( Думбуя Амиду ( 73') • Шо Мохамед-Али 45' ( Буанани Бадредин ( 45') • Гессан Эванн • Диоп Софьян 84' ( Илие Рареш ( 84')
Запасные: Сальи Ильесс • Мукоко Юссуфа • Дюпе Максим • Монтейро Лоренцо
01 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
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