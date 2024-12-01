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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» упустил победу над «Монпелье»

01 Декабря 2024 • 19:05 Комментировать
Монпелье
2:2
Лилль

Несмотря на серьёзную пропасть между «Монпелье» и «Лиллем» в таблице, игра между командами получилась напряжённой.

На 43-й минуте Жордан Ферри неаккуратно сыграл у своих ворот и привез пенальти. Джонатан Дэвид с 11 метров обхитрил вратаря - 0:1. Мгновенный ответ аутсайдера - Тежи Саванье выполнил подачу с корнера, а Иссиага Силла ударом головой переправил мяч в сетку - 1:1.

На 49-й минуте уже Реми Кабелла заработал 11-метровый, и Дэвид снова отличился, при этом голкипер не угадал - 1:2. Мусса аль-Тамари мог забивать, но в отличной ситуации не попал в рамку. В компенсированное время Арно Горден стал героем поединка - 2:2.

«Монпелье» остается на самом дне, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Монпелье2:2Лилль
  44'Дэвид Джонатан (0:1)
(1:1) Силла Иссиага45'  
  54'Дэвид Джонатан (1:2)
(2:2) Норден Арно90'  
Лекомт БенжаменТшато Энзо  35'Максимович Никола  9' 89' (Барес Габриэль ( 89') Омерагич Бечир 63' (Ндиайе Джуниор ( 63') Силла ИссиагаФерри Жордан 63' (Модибо Саньян ( 63'  83') Шотар ЖорисАль-Тамари МуссаСаванье Тежи  52' 81' (Кулибали Танги ( 81'  90') Норден АрноХазри Вахби 63' (Нзингула Рабби ( 63')
Запасные: Геген АксельСако ФалаеСент-Люс ТеоБерто Димитри
Шевалье ЛюкаМанди АиссаДиаките БафодеРибейро Алешандро  47'Баккер Митчел  90' 77' (Гудмундссон Габриэль ( 77') Андре БенжаминБуадди АйюбМукау Нгалайель  26' 68' (Сахрауи Осам ( 68') Кабелла Реми  52' 68' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 68'  90') Фернандес-Пардо Матиас  90' 90' (Мёнье Тома ( 90') Дэвид Джонатан 90' (Байо Мохамед ( 90')
Запасные: Гомеш АндреИсмаили ГонсалвесМанноне ВитоТуре Усман
01 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
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Евро-Футбол.Ру,
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