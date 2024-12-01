«Лилль» упустил победу над «Монпелье»

Несмотря на серьёзную пропасть между «Монпелье» и «Лиллем» в таблице, игра между командами получилась напряжённой.

На 43-й минуте Жордан Ферри неаккуратно сыграл у своих ворот и привез пенальти. Джонатан Дэвид с 11 метров обхитрил вратаря - 0:1. Мгновенный ответ аутсайдера - Тежи Саванье выполнил подачу с корнера, а Иссиага Силла ударом головой переправил мяч в сетку - 1:1.

На 49-й минуте уже Реми Кабелла заработал 11-метровый, и Дэвид снова отличился, при этом голкипер не угадал - 1:2. Мусса аль-Тамари мог забивать, но в отличной ситуации не попал в рамку. В компенсированное время Арно Горден стал героем поединка - 2:2.

«Монпелье» остается на самом дне, соперник - четвертый.