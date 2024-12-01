«Лилль» упустил победу над «Монпелье»

Несмотря на серьёзную пропасть между «Монпелье» и «Лиллем» в таблице, игра между командами получилась напряжённой.
На 43-й минуте Жордан Ферри неаккуратно сыграл у своих ворот и привез пенальти. Джонатан Дэвид с 11 метров обхитрил вратаря - 0:1. Мгновенный ответ аутсайдера - Тежи Саванье выполнил подачу с корнера, а Иссиага Силла ударом головой переправил мяч в сетку - 1:1.
На 49-й минуте уже Реми Кабелла заработал 11-метровый, и Дэвид снова отличился, при этом голкипер не угадал - 1:2. Мусса аль-Тамари мог забивать, но в отличной ситуации не попал в рамку. В компенсированное время Арно Горден стал героем поединка - 2:2.
«Монпелье» остается на самом дне, соперник - четвертый.
Протокол игры
|44'Дэвид Джонатан (0:1)
|(1:1) Силла Иссиага45'
|54'Дэвид Джонатан (1:2)
|(2:2) Норден Арно90'
Лекомт Бенжамен•Тшато Энзо• 35'Максимович Никола 9'89' (Барес Габриэль (89') •Омерагич Бечир63' (Ндиайе Джуниор (63') •Силла Иссиага•Ферри Жордан63' (Модибо Саньян (63') • 83'Шотар Жорис•Аль-Тамари Мусса•Саванье Тежи 52'81' (Кулибали Танги (81') • 90'Норден Арно•Хазри Вахби63' (Нзингула Рабби (63')
Запасные: Геген Аксель•Сако Фалае•Сент-Люс Тео•Берто Димитри
Шевалье Люка•Манди Аисса•Диаките Бафоде•Рибейро Алешандро• 47'Баккер Митчел 90'77' (Гудмундссон Габриэль (77') •Андре Бенжамин•Буадди Айюб•Мукау Нгалайель 26'68' (Сахрауи Осам (68') •Кабелла Реми 52'68' (Харальдссон Хакон-Арнар (68') • 90'Фернандес-Пардо Матиас 90'90' (Мёнье Тома (90') •Дэвид Джонатан90' (Байо Мохамед (90')
Запасные: Гомеш Андре•Исмаили Гонсалвес•Манноне Вито•Туре Усман
01 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
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