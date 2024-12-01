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В «ПСЖ» назревает конфликт: Дембеле и Энрике недовольны друг другом

01 Декабря 2024 • 05:19 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
06.12 23:00

Отношения Луиса Энрике и Усмана Дембеле становятся всё более напряжёнными.

Рулевой «ПСЖ» по-прежнему в ярости из-за красной карточки, которую вингер получил в недавнем матче Лиги чемпионов против «Баварии». Испанцу не нравится, как француз относится к делу. Как информирует журналист Лоик Танзи, тренеру надоели выходки 27-летнего игрока.

У Дембеле также хватает претензий к Энрике: Усман до сих пор не понимает, за что был исключён из заявки на матч с «Арсеналом». Футболист обвиняет наставника в двойных стандартах – к его товарищам по команде не применялись столь суровые наказания за опоздания.

Кроме того, Дембеле выражал недоумение из-за «слишком строгого и предсказуемого» стиля игры испанского тренера. «Я думаю, Энрике «потерял» Дембеле», – утверждает источник, близкий к раздевалке клуба.

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ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле ещё теги

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