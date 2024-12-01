«ПСЖ» сделал больше 1000 передач и владел мячом 84% времени, но не смог победить

«Пари Сен-Жермен» потерял очки в матче с «Нантом», несмотря на тотальное преимущество по статистическим показателям.

Парижане совершили 1008 передач против 185 у соперников, процент владения мячом – 84 против 16. Кроме того, хозяева поля значительно перебили оппонентов (24:5 по ударам), но счёт на табло остался ничейным – 1:1. Единственным голом в составе команды Луиса Энрике отметился Ашраф Хакими, забивший на 2-й минуте. «Нант» отыгрался на 38-й усилиями Маттиса Аблина.

Несмотря на оческу, «ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги 1 с 33 набранными очками после 13 туров. На второй строчке располагается «Монако» с 26 баллами при 12 проведённых встречах.