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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» умудрился не обыграть «Нант»

01 Декабря 2024 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
1:1
Нант
окончен

«ПСЖ» принимал «Нант» в непростом для себя матче 13-го тура чемпионата Франции.

На второй минуте на левом фланге Нуну Мендеш накрутил соперника, прострелил в штрафную площадку, Гонсалу Рамуш аккуратно переправил мяч подошвой дальше к дальней штанге, куда набежал Ашраф Хакими и буквально внёс мяч в ворота - 1:0. Прострел с левого фланга прошёл в район 11-метровой отметки на свободного Ли Кан-Ина, но кореец загубил свой голевой шанс, пробив прямо во вратаря. С правого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Хакими, тот выполнил скидку на Ли Кан-Ина, который пробил в ближний угол, но штанга спасла ворота «Нанта». В конце первого тайма Маттис Аблин по левому флангу разогнал контратаку, сместился в центр, легко обыграл соперника, после чего из пределов штрафной площади пробил точной в дальний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы - 1:1. Бредли Баркола от левого угла штрафной площади сильно пробил по воротам, вратарь парировал мяч перед собой, а набежавший Жоау Невеш коряво пробил мимо створа ворот.

Удивительно, но при тотальном перевесе «ПСЖ» во втором тайме реальной остроты попросту не было.

Парижане лидируют с отрывом в семь очков от второго места, гости - на третьем месте с конца.

Протокол игры  
ПСЖ1:1Нант
(1:0) Хакими Ашраф2'  
  38'Аблин Маттис (1:1)
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосПачо ВильянМендеш НунуНевеш Жоау 61' (Заир-Эмери Уоррен ( 61') Витинья IIРуис ФабианКан-Ин Ли 73' (Дембеле Усман ( 73') Рамуш ГонсалуБаркола Бредли 73' (Дуэ Дезире ( 73')
Запасные: Шкриньяр МиланКоло-Муани РандальСафонов МатвейБералдо ЛукасАсенсио МаркоЗаге Йорам
Карлгрен ПатрикКастеллетто Жан-Шарль 73' (Дюверн Жан-Кевин ( 73') Зезе НатанПаллуа НиколяСентонз Фабьен 46' (Амьен-Аду Кельвен ( 46') Коцца НиколяЛепенан ЙоаннЧиривелья Педро 89' (Гбамен Жан-Филипп ( 89') Дуглас ГомесАблин Маттис 82' (Bahereba Guirassy ( 82') Саймон Мозес 82' (Ганаго Игнатиус ( 82')
Запасные: Томас СорбаКоко МаркусМолле ФлоранЛафон Альбан
30 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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