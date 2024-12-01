«ПСЖ» умудрился не обыграть «Нант»

«ПСЖ» принимал «Нант» в непростом для себя матче 13-го тура чемпионата Франции.

На второй минуте на левом фланге Нуну Мендеш накрутил соперника, прострелил в штрафную площадку, Гонсалу Рамуш аккуратно переправил мяч подошвой дальше к дальней штанге, куда набежал Ашраф Хакими и буквально внёс мяч в ворота - 1:0. Прострел с левого фланга прошёл в район 11-метровой отметки на свободного Ли Кан-Ина, но кореец загубил свой голевой шанс, пробив прямо во вратаря. С правого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Хакими, тот выполнил скидку на Ли Кан-Ина, который пробил в ближний угол, но штанга спасла ворота «Нанта». В конце первого тайма Маттис Аблин по левому флангу разогнал контратаку, сместился в центр, легко обыграл соперника, после чего из пределов штрафной площади пробил точной в дальний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы - 1:1. Бредли Баркола от левого угла штрафной площади сильно пробил по воротам, вратарь парировал мяч перед собой, а набежавший Жоау Невеш коряво пробил мимо створа ворот.

Удивительно, но при тотальном перевесе «ПСЖ» во втором тайме реальной остроты попросту не было.

Парижане лидируют с отрывом в семь очков от второго места, гости - на третьем месте с конца.