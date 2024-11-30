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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» прервал череду поражений победой над «Страсбургом»

30 Ноября 2024 • 22:59 Комментировать
Брест
3:1
Страсбург
окончен

«Брест» и «Страсбург», соседи по таблице Лиги 1, в матче 13-го тура пытались прервать свои серии из трёх поражений.

Брендан Шардонне уже на восьмой минуте пробивал головой и послал мяч в перекладину. Вскоре Гела Дуэ сыграл рукой в штрафной - пенальти. Кенни Лала переиграл голкипера с 11 метров. Матиаш Перейра-Лаже забил еще один гол «Бреста», но ВАР его отменил - вне игры. Перейра-Лаже отличился еще раз в компенсированное время первого тайма - 2:0.

После перерыва еще 11-метровый для хозяев, но голкипер парировал удар Людовика Ажорка. В концовке встречи Абдул Уаттара забил гол престижа. На 90-й минуте поставил точку Ромен дель Кастильо.

«Брест» рванул на 10-е место, оставив соперника на 13-й позиции.

Протокол игры  
Брест3:1Страсбург
(1:0) Лала Кенни12'  
(2:0) Перейра-Лаже Матиаш45'  
  85'Уаттара Абдул (2:1)
(3:1) Дель Кастильо Ромен90'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне Брендан  32'Ле Кардинал ЖюльенАйдара МассадиоКамара МахдиФернандес Эдимилсон 50' (Маньетти Уго ( 50') Бальде Мама  27' 67' (Думбия Камори ( 67') Февр Ромен 67' (Сима Абдалла ( 67') Перейра-Лаже Матиаш 80' (Дель Кастильо Ромен ( 80') Ажорк Людовик  43'
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарКамблан АксельСалах ИбрагимН'Диайе Ньякат
Петрович ДжорджеДуэ ГелаСоу СаидуСарр Мамаду-НабиБаква ДиланДиарра Хабиб 84' (Oscar Perea ( 84') Сантос АндрейМорейра Диегу  74'Нанаси СебастьянЛемарешаль Феликс 69' (Уаттара Абдул ( 69') Мара Секу  41' 46' (Себас Жереми ( 46')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханСоболь ЭдуардМванга ЖуниорAmadou CisseСеная МарвинДионг Дауда
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Евро-Футбол.Ру,
Брест Страсбург

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