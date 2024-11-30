«Брест» прервал череду поражений победой над «Страсбургом»

«Брест» и «Страсбург», соседи по таблице Лиги 1, в матче 13-го тура пытались прервать свои серии из трёх поражений.
Брендан Шардонне уже на восьмой минуте пробивал головой и послал мяч в перекладину. Вскоре Гела Дуэ сыграл рукой в штрафной - пенальти. Кенни Лала переиграл голкипера с 11 метров. Матиаш Перейра-Лаже забил еще один гол «Бреста», но ВАР его отменил - вне игры. Перейра-Лаже отличился еще раз в компенсированное время первого тайма - 2:0.
После перерыва еще 11-метровый для хозяев, но голкипер парировал удар Людовика Ажорка. В концовке встречи Абдул Уаттара забил гол престижа. На 90-й минуте поставил точку Ромен дель Кастильо.
«Брест» рванул на 10-е место, оставив соперника на 13-й позиции.
Протокол игры
|(1:0) Лала Кенни12'
|(2:0) Перейра-Лаже Матиаш45'
|85'Уаттара Абдул (2:1)
|(3:1) Дель Кастильо Ромен90'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан• 32'Ле Кардинал Жюльен•Айдара Массадио•Камара Махди•Фернандес Эдимилсон50' (Маньетти Уго (50') •Бальде Мама 27'67' (Думбия Камори (67') •Февр Ромен67' (Сима Абдалла (67') •Перейра-Лаже Матиаш80' (Дель Кастильо Ромен (80') •Ажорк Людовик 43'
Петрович Джордже•Дуэ Гела•Соу Саиду•Сарр Мамаду-Наби•Баква Дилан•Диарра Хабиб84' (Oscar Perea (84') •Сантос Андрей•Морейра Диегу• 74'Нанаси Себастьян•Лемарешаль Феликс69' (Уаттара Абдул (69') •Мара Секу 41'46' (Себас Жереми (46')
30 ноября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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