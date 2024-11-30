«Брест» прервал череду поражений победой над «Страсбургом»

«Брест» и «Страсбург», соседи по таблице Лиги 1, в матче 13-го тура пытались прервать свои серии из трёх поражений.

Брендан Шардонне уже на восьмой минуте пробивал головой и послал мяч в перекладину. Вскоре Гела Дуэ сыграл рукой в штрафной - пенальти. Кенни Лала переиграл голкипера с 11 метров. Матиаш Перейра-Лаже забил еще один гол «Бреста», но ВАР его отменил - вне игры. Перейра-Лаже отличился еще раз в компенсированное время первого тайма - 2:0.

После перерыва еще 11-метровый для хозяев, но голкипер парировал удар Людовика Ажорка. В концовке встречи Абдул Уаттара забил гол престижа. На 90-й минуте поставил точку Ромен дель Кастильо.

«Брест» рванул на 10-е место, оставив соперника на 13-й позиции.