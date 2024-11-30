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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике вернул Доннарумму в основу «ПСЖ»

30 Ноября 2024 • 22:35 Комментировать
ПСЖ
1:1
Нант
1 1.22 X 7.40 2 13.00
1-й тайм

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вновь поставил в ворота клуба итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Вечером 30 ноября парижане дома в Лиге 1 будут принимать «Нант», российский голкипер Матвей Сафонов перед матчем остался на скамейке запасных.

Напомним, что в двух последних матчах «ПСЖ» ворота чемпиона Франции защищал именно Сафонов. Он отстоял на ноль в матче с «Тулузой» в Лиге 1 в 12-м туре (3:0). А на неделе пропустил из-за ошибки один мяч от «Баварии» в матче Лиги чемпионов.

Текстовая трансляция матча «ПСЖ» - «Нант» будет проходить на нашем портале. «ПСЖ» с шестиочковым отрывом лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
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