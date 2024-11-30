«Ренн» забил 5 голов в ворота «Сент-Этьена»

В 13-м туре Лиги 1 встретились аутсайдеры «Ренн» и «Сент-Этьен».

Матьё Кафаро стал автором первого опасного момента, но направил мяч в штангу. Он же был удален с поля на 37-й минуте за игру рукой, а соперник еще получил право пробить 11-метровый. Арно Мюинга развел голкипера и мяч по углам. В компенсированное время первого тайма Людовик Блас удвоил перевес

На 53-й минуте ударом головой Амин Гуйри сделал счет разгромным. Мюинга также забил с игры. Вскоре ее 11-метрвый, и Мюинга развел голкипера и мяч по углам - 5:0. Альберт Грёнбек напоследок запустил мяч в перекладину.