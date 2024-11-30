«Ренн» забил 5 голов в ворота «Сент-Этьена»

В 13-м туре Лиги 1 встретились аутсайдеры «Ренн» и «Сент-Этьен».
Матьё Кафаро стал автором первого опасного момента, но направил мяч в штангу. Он же был удален с поля на 37-й минуте за игру рукой, а соперник еще получил право пробить 11-метровый. Арно Мюинга развел голкипера и мяч по углам. В компенсированное время первого тайма Людовик Блас удвоил перевес
На 53-й минуте ударом головой Амин Гуйри сделал счет разгромным. Мюинга также забил с игры. Вскоре ее 11-метрвый, и Мюинга развел голкипера и мяч по углам - 5:0. Альберт Грёнбек напоследок запустил мяч в перекладину.
Протокол игры
|(1:0) Мюинга Арно39'
|(2:0) Блас Людовик45'
|(3:0) Гуйри Амин53'
|(4:0) Мюинга Арно61'
|(5:0) Мюинга Арно67'
Манданда Стив•Хатебур Ханс•Эстигор Лео•Файе Микаил•Ассиньон Лоренс70' (Камара Глен (70') •Нагида Махамаду62' (Трюффер Адриен (62') •Джеймс Джордан•Матусива Азор70' (Гомес Карлос III (70') •Блас Людовик75' (Жота Серран (75') •Гуйри Амин62' (Грёнбек Альберт (62') •Мюинга Арно
Ларсонне Готье• 81'Батубинсика Дилан•Эква Пьер67' (Муэффек Аймен (67') •Абдельамид Юнис•Аппиа Деннис•Петро Лео81' (Корню Пьер (81') •Кафаро Матьё• 37'Бушуари Беньямин•Мутон Луи46' (Ваджи Ибраима (46') •Давиташвили Зурико67' (Амугу Матис (67') •Сиссоко Ибраим II66' (Стассин Лукас (66')
Запасные: Фомба Ламин•Тардьё Флориан•Айки Айман•Мобле Брис
30 ноября. Стадион "Роазон Парк".
Бан пользователя