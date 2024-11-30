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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» забил 5 голов в ворота «Сент-Этьена»

30 Ноября 2024 • 20:59 Комментировать
Ренн
5:0
Сент-Этьен
окончен

В 13-м туре Лиги 1 встретились аутсайдеры «Ренн» и «Сент-Этьен».

Матьё Кафаро стал автором первого опасного момента, но направил мяч в штангу. Он же был удален с поля на 37-й минуте за игру рукой, а соперник еще получил право пробить 11-метровый. Арно Мюинга развел голкипера и мяч по углам. В компенсированное время первого тайма Людовик Блас удвоил перевес

На 53-й минуте ударом головой Амин Гуйри сделал счет разгромным. Мюинга также забил с игры. Вскоре ее 11-метрвый, и Мюинга развел голкипера и мяч по углам - 5:0. Альберт Грёнбек напоследок запустил мяч в перекладину.

Протокол игры  
Ренн5:0Сент-Этьен
(1:0) Мюинга Арно39'  
(2:0) Блас Людовик45'  
(3:0) Гуйри Амин53'  
(4:0) Мюинга Арно61'  
(5:0) Мюинга Арно67'  
Манданда СтивХатебур ХансЭстигор ЛеоФайе МикаилАссиньон Лоренс 70' (Камара Глен ( 70') Нагида Махамаду 62' (Трюффер Адриен ( 62') Джеймс ДжорданМатусива Азор 70' (Гомес Карлос III ( 70') Блас Людовик 75' (Жота Серран ( 75') Гуйри Амин 62' (Грёнбек Альберт ( 62') Мюинга Арно
Запасные: Галлон ГотьеМейстер ХенрикВу КристоферСантамария Батист
Ларсонне Готье  81'Батубинсика ДиланЭква Пьер 67' (Муэффек Аймен ( 67') Абдельамид ЮнисАппиа ДеннисПетро Лео 81' (Корню Пьер ( 81') Кафаро Матьё  37'Бушуари БеньяминМутон Луи 46' (Ваджи Ибраима ( 46') Давиташвили Зурико 67' (Амугу Матис ( 67') Сиссоко Ибраим II 66' (Стассин Лукас ( 66')
Запасные: Фомба ЛаминТардьё ФлорианАйки АйманМобле Брис
30 ноября. Стадион "Роазон Парк".
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