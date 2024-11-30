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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма помог Сафонову в «ПСЖ»

30 Ноября 2024 • 17:41 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1 1.22 X 7.40 2 13.00
Через 3 ч. 46 мин.

На неделе «ПСЖ» проиграл в гостях у «Баварии» со счётом 0:1 в пятом туре Лиги чемпионов. Место в рамке ворот гранда Лиги 1 занимал россиянин Матвей Сафонов. Это не порадовало Джанлуиджи Доннарумму, однако итальянец спокойно повёл себя в этой ситуации и даже помог менее опытному коллеге.

«Доннарумма воспринял решение, мягко говоря, без улыбки. Однако это не означает, что он бойкотировал подготовку коллеги, купленного летом за 20 миллионов евро у «Краснодара». Джиджи помог Сафонову подготовиться к матчу, где Луис Энрике предвидел активный прессинг соперника», - говорится в материале La Gazzetta dello Sport.

В субботу «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Нанта».

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ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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