«Доннарумма не ревнует из-за Сафонова» – журналист

Журналист Арно Эрман, который работает в L’Equipe, дал комментарий по поводу ситуации вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Ранее газета писала о том, что Доннарумма разочарован ситуацией и не ощущает доверия. На неделе против «Баварии» в Лиге чемпионов сыграл Матвей Сафонов.

«Доннарумма не ревнует, а просто расстроен и не понимает Луиса Энрике. Своими решениями испанский специалист создаёт неуверенность у обоих вратарей. Для меня Доннарумма остаётся номером один в Париже», - цитирует Эрмана Sport24.

По мнению журналиста, Доннарумма превосходит Сафонова в плане уровня и опыта больших матчей.

Отметим, что Матвей Сафонов после летнего трансфера провёл за «ПСЖ» уже шесть официальных матчей. В них российский голкипер пропустил три гола.