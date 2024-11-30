Дюгарри: «Луис Энрике вопиюще некомпетентен»

Бывший футболист французской сборной, а также таких клубов, как «Милан» и «Барселона», чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри, снова критикует Луис Энрике. Он считает, что его бывший напарник по «Барселоне» не в состоянии наладить дела в «ПСЖ». Очередную порцию критики на него он вылил после того, как «ПСЖ» проиграл в лиге чемпионов «Баварии»:

- Ттренер отвечает за команду, он подбирает игроков, он мотивирует их. Ещё никогда у наставника «ПСЖ» было столько свободы, как у Луиса Энрике. Он, как и ван Гал в своё время, считает себя гением, но это вообще не так. Без таких игроков, как Месси и Неймар, они просто некомпетентны, вопиющие компетентны, - цитирует слова Дюгарри derbyderbyderby.it.