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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» уверенно победил в гостях у «Реймса»

30 Ноября 2024 • 00:38 Комментировать
Реймс
0:2
Ланс

13-й тур Лиги 1 открыли «Реймс» и «Ланс».

На 23-й минуте Эммануэль Агбаду перехватил передачу в штрафную, а Адриен Томассон тут же с лета вонзил мяч в сетку - 0:1.

В начале второго тайма М'Бала Нзола имел два момента, сначала безобразно пробил, когда ему не мешали, а через минуту в контратаке удар уже получился - 0:2.

«Ланс» опередил противника в таблице и идет шестым, соперник - девятый.

Протокол игры  
Реймс0:2Ланс
  23'Томассон Адриен (0:1)
  61'Нзола М'Бала (0:2)
Диуф ЙеваннБутаКипре СедрикАгбаду ЭммануэльАкиеме СерхиоМанетси Маршал 80' (Москардо Габриэль ( 80') Атангана-Эдоа Валентин  42' 66' (Диакон Мамаду ( 66') Теума Тедди 67' (Фофана Яя ( 67') Ито ДзюняДьяките Умар 81' (Салама Амин ( 81') Накамура Кейто 67' (Коне Амаду ( 67')
Запасные: Де Смет Тибо_Mohamed-Ali D.Ольеро АлександрСангюи Ноа
Самба БрисДансо КевинХусанов АбдукодирМедина ФакундоФранковски ПшемыславЛаскари Реми Лебо  66' 71' (Сотока Флориан ( 71') Томассон АдриенДиуф Энди  32' 46' (Эль-Айнауи Нейл ( 46') Зарури Анасс 78' (Мачадо Дейвер ( 78') Нзола М'Бала 88' (Чавес Джоаннер ( 88') Фюльжени Анжело 78' (Оджедиран Хамзат ( 78')
Запасные: Сарр МалангКоста ДавидКоффи ХервеГради Жонатан
29 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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Ставка и прогноз на матч Реймс — Ланс чемпионата Франции — 29 ноября 2024
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