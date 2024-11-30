«Ланс» уверенно победил в гостях у «Реймса»

13-й тур Лиги 1 открыли «Реймс» и «Ланс».

На 23-й минуте Эммануэль Агбаду перехватил передачу в штрафную, а Адриен Томассон тут же с лета вонзил мяч в сетку - 0:1.

В начале второго тайма М'Бала Нзола имел два момента, сначала безобразно пробил, когда ему не мешали, а через минуту в контратаке удар уже получился - 0:2.

«Ланс» опередил противника в таблице и идет шестым, соперник - девятый.