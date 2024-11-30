«Ланс» уверенно победил в гостях у «Реймса»

13-й тур Лиги 1 открыли «Реймс» и «Ланс».
На 23-й минуте Эммануэль Агбаду перехватил передачу в штрафную, а Адриен Томассон тут же с лета вонзил мяч в сетку - 0:1.
В начале второго тайма М'Бала Нзола имел два момента, сначала безобразно пробил, когда ему не мешали, а через минуту в контратаке удар уже получился - 0:2.
«Ланс» опередил противника в таблице и идет шестым, соперник - девятый.
Протокол игры
|23'Томассон Адриен (0:1)
|61'Нзола М'Бала (0:2)
Диуф Йеванн•Бута•Кипре Седрик•Агбаду Эммануэль•Акиеме Серхио•Манетси Маршал80' (Москардо Габриэль (80') •Атангана-Эдоа Валентин 42'66' (Диакон Мамаду (66') •Теума Тедди67' (Фофана Яя (67') •Ито Дзюня•Дьяките Умар81' (Салама Амин (81') •Накамура Кейто67' (Коне Амаду (67')
Самба Брис•Дансо Кевин•Хусанов Абдукодир•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Ласкари Реми Лебо 66'71' (Сотока Флориан (71') •Томассон Адриен•Диуф Энди 32'46' (Эль-Айнауи Нейл (46') •Зарури Анасс78' (Мачадо Дейвер (78') •Нзола М'Бала88' (Чавес Джоаннер (88') •Фюльжени Анжело78' (Оджедиран Хамзат (78')
Запасные: Сарр Маланг•Коста Давид•Коффи Херве•Гради Жонатан
29 ноября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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