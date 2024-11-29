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Кафанов ответил, кому из российских вратарей вручил бы «Золотой мяч»

29 Ноября 2024 • 15:43 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Нант
1 1.22 X 6.90 2 12.00
30.11 23:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, какому отечественному голкиперу вручил бы «Золотой мяч».

— Если мы говорим о календарном годе, то тут и обсуждать нечего: отдал бы Матвею. Из наших вратарей так высоко еще никто не забирался, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, в летнее трансферное окно 25-летний Матвей Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ». На трансфере голкипера кубанский коллектив заработал 20 миллионов евро.

В футболке парижан Сафонов провел уже шесть матчей, в которых пропустил три гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
29 Ноября 2024 в 16:20
керж-мл..
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Cruyff
29 Ноября 2024 в 15:59
дурацкий вопрос, к чему эти интервью
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