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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма разочарован своим положением в «ПСЖ»

29 Ноября 2024 • 07:42 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1 1.22 X 6.90 2 12.00
30.11 23:00

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма разочарован сложившейся ситуацией.

В двух последних матчах парижан против «Баварии» и «Тулузы» место в воротах занимал Матвей Сафонов, в то время как итальянец оставался на скамейке запасных. По данным L'Equipe, Доннарумма был крайне недоволен решением Луиса Энрике оставить его в запасе в недавней встрече Лиги чемпионов. 25-летний вратарь обеспокоен своим положением в команде.

Отмечается, что рулевой «ПСЖ» не уверен в способностях Доннаруммы, поэтому не видит его постоянным игроком стартового состава. Продление контракта звёздного голкипера может оказаться под угрозой.

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ПСЖ Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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