Доннарумма разочарован своим положением в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма разочарован сложившейся ситуацией.

В двух последних матчах парижан против «Баварии» и «Тулузы» место в воротах занимал Матвей Сафонов, в то время как итальянец оставался на скамейке запасных. По данным L'Equipe, Доннарумма был крайне недоволен решением Луиса Энрике оставить его в запасе в недавней встрече Лиги чемпионов. 25-летний вратарь обеспокоен своим положением в команде.

Отмечается, что рулевой «ПСЖ» не уверен в способностях Доннаруммы, поэтому не видит его постоянным игроком стартового состава. Продление контракта звёздного голкипера может оказаться под угрозой.