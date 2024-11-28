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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан может возглавить европейский суперклуб

28 Ноября 2024 • 19:14 Комментировать

Зинедин Зидан уже три с половиной года не имеет тренерской работы. При этом ранее в интервью легендарный француз подчёркивал готовность возглавить какую-то команду. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, кандидатуру Зидана в настоящий момент рассматривает «ПСЖ».

Гранд Лиги 1 может рассмотреть возможность увольнения Луиса Энрике в случае непопадания в плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» на текущий момент располагается лишь на 25-й позиции в турнирной таблице главного клубного турнира континента. В пяти прошедших турах команда Луиса Энрике набрала только четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Луис Энрике ещё теги
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