Зидан может возглавить европейский суперклуб

Зинедин Зидан уже три с половиной года не имеет тренерской работы. При этом ранее в интервью легендарный француз подчёркивал готовность возглавить какую-то команду. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, кандидатуру Зидана в настоящий момент рассматривает «ПСЖ».

Гранд Лиги 1 может рассмотреть возможность увольнения Луиса Энрике в случае непопадания в плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» на текущий момент располагается лишь на 25-й позиции в турнирной таблице главного клубного турнира континента. В пяти прошедших турах команда Луиса Энрике набрала только четыре очка.