Вингер Усман Дембеле не убедил спортивное руководство «ПСЖ». Француз не показывает высокий уровень на стабильной основе, часто буквально растворяясь на поле. Как следствие, советник парижан Луиш Кампуш включил Дембеле в список тех, кто в обозримом будущем может быть продан. Об этом на своих страницах рассказывает портал TodoFichajes.

Отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике знает о решении Кампуша и даже поддерживает его. Гранд Лиги 1 планирует продать Дембеле за хорошие деньги в Англию или в Саудовскую Аравию в следующем году.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Усмана Дембеле в 60 миллионов евро.