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​Селюк: «Не исключаю, что Сафонова чуть подставили»

27 Ноября 2024 • 19:17 Комментировать (1)
Бавария
1:0
ПСЖ

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» съездил в гости к мюнхенской «Баварии» и проиграл там со счётом 0:1. В воротах «ПСЖ» стоял Матвей Сафонов - бывший голкипер «Краснодара», который минувшим летом перебрался в Париж.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Сафонова могли, образно говоря, подставить - наставник «ПСЖ» Луис Энрике мог выпустить его специально для того, чтобы снять давление с Джанлуиджи Доннаруммы, которого обычно обвиняют во всех проигрышах.

- Может быть, Энрике сделал это специально. Скорее всего, «Баварии» они бы проиграли. Поэтому как раз на проигрышный матч поставили Сафонова. Таким образом не Доннарумма проиграл, а Сафонов. Это может играть свою роль, такая определенная манипуляция, - цитирует слова Селюка «ВсеПроСпорт».


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Комментарии (1) Все комментарии
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ARTUR
27 Ноября 2024 в 19:34
Этот Селюк уиителный долбач
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