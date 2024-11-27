​Селюк: «Не исключаю, что Сафонова чуть подставили»

В европейском футболе прошли матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» съездил в гости к мюнхенской «Баварии» и проиграл там со счётом 0:1. В воротах «ПСЖ» стоял Матвей Сафонов - бывший голкипер «Краснодара», который минувшим летом перебрался в Париж.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Сафонова могли, образно говоря, подставить - наставник «ПСЖ» Луис Энрике мог выпустить его специально для того, чтобы снять давление с Джанлуиджи Доннаруммы, которого обычно обвиняют во всех проигрышах.

- Может быть, Энрике сделал это специально. Скорее всего, «Баварии» они бы проиграли. Поэтому как раз на проигрышный матч поставили Сафонова. Таким образом не Доннарумма проиграл, а Сафонов. Это может играть свою роль, такая определенная манипуляция, - цитирует слова Селюка «ВсеПроСпорт».