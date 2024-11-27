Пономарёв: «Главное, чтобы Сафонову не подстроили ДТП»

Вратарь Матвей Сафонов во вторник вечером провёл хороший матч за «ПСЖ», хоть команда и проиграла «Баварии» в Лиге чемпионов со счётом 0:1. За Сафонова опасается бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв.

По словам Пономарёва, за Джанлуиджи Доннаруммой стоит неаполитанская мафия, которая будет недовольна потерей денег из-за того, что основным вратарём «ПСЖ» стал Сафонов.

«Как они могут помешать Сафонову? Давить морально с помощью постов в соцсетях, например. Способов много. Главное, чтобы не подстроили какое-нибудь ДТП, мафиози на всё способны!» - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Пономарёв не верит в то, что между Доннаруммой и Сафоновым конкуренция будет честной.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 30 ноября, - против «Нанта» в чемпионате Франции.