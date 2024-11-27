Рамуш прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Форвард французского «ПСЖ» Гонсалу Рамуш в беседе с журналистами поделился мыслями о гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Парижане потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.
«Я наконец-то вернулся на поле. Отлично себя чувствую, даже несмотря на то, что мы уступили. В этой встрече шансы были равны. «ПСЖ» продолжит работать, это еще далеко не конец», - передает слова португальского нападающего RMC Sport.
Подопечные Луиса Энрике провально выступают в текущем сезоне Лиги чемпионов. Парижская команда с четырьмя очками занимает лишь 26-е место в таблице.
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