«ПСЖ» интересуется защитником сборной Узбекистана

Защитник «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может перебраться в европейский топ-клуба.

Как сообщает Foot Mercato, в 20-летнем футболисте заинтересован «ПСЖ». Клуб из Парижа планирует усилить оборону уже зимой. Отмечается, что «Ланс» планирует выручить с продажи Хусанова порядка 20 миллионов евро.

Абдукодир сыграл 12 матчей за «Ланс» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Хусанов регулярно вызывается и в сборную Узбекистана, за которую он дебютировал летом 2023-го года, успев сыграть за это время уже 18 матчей. Действующее соглашение Хусанова с «Лансом» рассчитано до 30 июня 2027 года.