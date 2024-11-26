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«ПСЖ» интересуется защитником сборной Узбекистана

26 Ноября 2024 • 20:23 Комментировать

Защитник «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может перебраться в европейский топ-клуба.

Как сообщает Foot Mercato, в 20-летнем футболисте заинтересован «ПСЖ». Клуб из Парижа планирует усилить оборону уже зимой. Отмечается, что «Ланс» планирует выручить с продажи Хусанова порядка 20 миллионов евро.

Абдукодир сыграл 12 матчей за «Ланс» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Хусанов регулярно вызывается и в сборную Узбекистана, за которую он дебютировал летом 2023-го года, успев сыграть за это время уже 18 матчей. Действующее соглашение Хусанова с «Лансом» рассчитано до 30 июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Абдукодир Хусанов
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