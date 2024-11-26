В «Гавре» исключили уход Кузяева зимой

В «Гавре», клубе из французской Лиги 1 исключили уход российского полузащитника Далера Кузяева из клуба грядущей зимой.

«Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем», - сказал Sport24 технический директор клуба Мохаммед эль-Харраз.

Напомним, что текущий сезон для Далера – второй подряд в «Гавре». В прошлом сезоне коллективу удалось спастись от вылета, финишировав на 15-м месте. Россиянин в рамках сезона отличился несколькими результативными действиями на футбольном поле.

Кузяев в текущем сезоне провёл 10 матчей в рамках чемпионата Франции и отличился одним забитым голом.