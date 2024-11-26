Карпин назвал лучшего футболиста России в 2024 году

Наставник «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин выбрал лучшего футболиста страны в уходящем году.

«Лучший футболист России-2024? Головин. Он на ведущих ролях в своем клубе, классно играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Головин является игроком «Монако». В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний полузащитник провел девять матчей, отметившись одним забитым мячом. Срок действующего трудового договора между Александром и монегасками истекает летом 2029 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.